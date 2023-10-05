مبارك الخالدي



تغادر بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الى الامارات الاحد المقبل لبدء معسكر اعدادي استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة الى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، وكأس آسيا 2027 في السعودية.



وستنطلق التصفيات في نوفمبر المقبل، اذ يلعب منتخبنا في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر والهند والفائز من أفغانستان ومنغوليا، وسيستهل الأزرق مشواره في التصفيات من الكويت باستضافة منتخب الهند 16 نوفمبر ثم يغادر بعدها ليحل ضيفا على الفائز من أفغانستان ومنغوليا في 21 منه.



ومن المقرر ان يلعب الأزرق في معسكره بالإمارات مباراتين وديتين امام منتخب الامارات الخميس 12 الجاري ويختتم معسكره بمواجهة منتخب سورية 17 منه. ومن المتوقع، ان يعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي بينتو قائمة لاعبي الأزرق عقب ختام الجولة الـ4 لدوري زين السبت المقبل.