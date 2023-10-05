يحيى حميدان



ألغت إدارة نادي التضامن فكرة إقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بسبب ضيق الوقت وصعوبة استخراج التفرغات الرياضية بأسرع وقت ممكن.



ويبتعد «العنيد» عن المباريات لمدة 27 يوما بين مباراته الأخيرة أمام برقان، التي فاز بها 3-2، ضمن الجولة الثالثة من دوري «زين» للدرجة الأولى ومباراته المقبلة أمام اليرموك في 26 الجاري ضمن الجولة الخامسة من المسابقة، وذلك لخلوده إلى الراحة في منافسات الجولة الرابعة المقررة أمس ودخول فترة التوقف لمباريات المنتخبات الوطنية «فيفا دي» منتصف الشهر الجاري.



وفضل الجهازان الإداري والفني للتضامن الاكتفاء بتكثيف التدريبات اليومية خلال الفترة الحالية وخوض عدة مباريات تجريبية حسب المتاح. ويتدرب «العنيد» بصفوف مكتملة حاليا دون إصابات أو غيابات، كما أن الفريق لن يفتقد أيا من لاعبيه خلال فترة التوقف الدولية لعدم استدعاء أي من المحليين لـ «الأزرق» أو الأجانب لمنتخباتهم.