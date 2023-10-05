عبدالعزيز جاسم و«كونا»



أعرب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات المميزة لأبطال وبطلات الكويت التي حققوها بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 المتواصلة في مدينة هانغتشو الصينية حتى الآن بعد فوزهم بـ6 ميداليات (ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزية).



وقال العيبان في تصريح للصحافيين، عقب استقباله لاعبي الكويت المتوجين بالميداليات في لعبتي الرماية وألعاب القوى لدى عودتهم للبلاد امس بحضور كل من مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل النواف وعدد من المسؤولين الرياضيين وأسر اللاعبين، إن فوز أبطال الكويت جاء بعد أن بذلوا جهودا مضنية ليترجموا توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لهم أثناء لقاء سموه بهم وحثه لهم على بذل أقصى جهودهم لرفع اسم الكويت عاليا.



وأشاد بجهود رئيس اتحاد الرماية دعيج العتيبي وباقي أعضاء الاتحاد التي تكللت بفوز لاعبيهم بـ4 ميداليات من أصل 6 للكويت، مشيدا باللاعبين واللاعبات المتوجين الذين كانوا سببا في إدخال السعادة على الكويتيين من مسؤولين وجماهير.



من جانبه، ثمن رئيس اتحاد الرماية دعيج العتيبي الرعاية الكريمة التي توليها القيادة السياسية للرياضة والرياضيين بالكويت وأثرها الكبير في تحقيق هذه الحصيلة الجيدة من الميداليات، مقدما جزيل شكره للوزير العيبان ومسؤولي الهيئة على دعمهم الكبير للاعبي الكويت بالدورة، مضيفا أن اتحاد الرماية سيواصل العمل لمواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية في أهم الملتقيات العالمية، إذ يركز حاليا على تأهيل أكبر عدد من رماة (أزرق الرماية) لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) بعد تأهل الرامي خالد المضف لها.



من ناحيته، أكد الرامي طلال الطرقي الفائز بميداليتين فضيتين بالدورة ضمن مسابقة (تراب) الأولي للفردي والثانية للفرق، أن هذا الفوز جاء نتاج جهود مضنية بالتدريبات والاستعداد الجيد، معتبرا أن هذه الانتصارات المميزة للرماة الكويتيين بالدورة ستكون دافعا لتحقيق المزيد منها بالبطولات المقبلة.



من جهته، قال الرامي عبدالرحمن الفيحان: المنافسة كانت قوية بين جميع المنتخبات وتمكنا من الحصول على الميدالية الفضية بفارق طبق واحد عن المنتخب الهندي الذي حصل على الميدالية الذهبية، مشيدا بالدعم الكبير من قبل الدولة ونادي الرماية الذي قام بتوفير معسكرات ومشاركات متميزة ساهمت بتحقيق هذا الإنجاز.



بدوره، أعرب لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى يعقوب اليوحة المتوج بذهبية مسابقة 110م حواجز، عن سعادته الغامرة بهذا الفوز الكبير الذي جاء بعد تنافس كبير في النهائي من لاعبي اليابان والصين، مهديا هذا الفوز للشعب الكويتي.



نتائج الفرق



إلى ذلك، أنهت لاعبتا منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية لطيفة الياسين وطيبة العصفور مشاركتهما في سباق الطريق، كما حصل لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى عبدالرحمن العازمي على المركز الثامن في نهائي مسابقة رمي الرمح بعد تحقيقه مسافة قدرها 71.41م، واختتم منتخبنا الوطني للفروسية مسابقة قفز الحواجز للفرق بالحصول على المركز الرابع. وقد مثل المنتخب الفرسان علي الخرافي، عناز العناز، عبدالرحمن الفزيع، وعبدالله العوضي.



منافسات اليوم



ويفتتح لاعب منتخبنا الوطني للكراتيه سيد الموسوي منافسات اليوم في تصفيات مسابقة كاتا فردي عند الساعة الثالثة والنصف فجرا، كما يخوض زميله عمر القناعي تصفيات كوميتيه تحت 75 كغم، وفي الساعة الرابعة فجرا يشارك الثنائي علي حسن ويوسف الدوسري في تصفيات الجوجيتسو لوزن تحت 62 كغم، ويلعب في الوقت نفسه ناصر بورجيب في منافسات تصفيات التسلق، بينما يخوض ثنائي منتخب الدراجات الهوائية عبدالهادي العجمي ومنصور السبيعي نهائي سباق فردي الطريق العام عند الساعة الخامسة صباحا، ويختتم منتخبنا الوطني لكرة اليد منافسات اليوم عند الساعة العاشرة صباحا في مواجهة المنتخب الياباني على المركزين الثالث والرابع.