يحيى حميدان



أرجع مدرب الكويت الصربي بوريس بونياك أسباب الفوز على الوحدات الأردني 2-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي، إلى الاحترام الكبير للمنافس، بالإضافة إلى التركيز والتنظيم اللذين تحلى بهما اللاعبون طوال الدقائق الـ 90.



وأشار بونياك، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس صعب ويملك لاعبين مميزين وخبرة واسعة في البطولات القارية، كما هنأ لاعبيه بهذا الانتصار وشكرهم على جهودهم،



واعتبر أن حارس مرمى الوحدات أحمد عبدالستار قدم مستوى خارقا للعادة وتصدى لعدد من الكرات الخطرة، ويرى أنه يستحق أن يكون رجل المباراة بعد أن فاجأنا بمستواه.



وأكد بونياك أن ضيق الوقت بين مباراة الوحدات الماضية والشباب المقبلة ضمن الجولة الرابعة من دوري «زين» الممتاز السبت المقبل يعد مشكلة بالنسبة له، مشيرا إلى أن الفريق يحتاج ليوم أو يومين إضافيين حتى يستعيد طاقته، لكن الكويت جاهز لمثل هذه التحديات وهو معتاد عليها. وفي المجموعة نفسها، تغلب الكهرباء العراقي على أهلي حلب السوري 2-0 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ليتصدر الفائز ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويتفوق على الكويت صاحب الرصيد ذاته بفارق الأهداف، فيما يأتي الوحدات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وبقي أهلي حلب في قاع الترتيب من دون نقاط.