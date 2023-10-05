ناصر العنزي



تتجدد المنافسة بين فرق دوري زين الممتاز، حيث تقام اليوم مباراة واحدة في انطلاق الجولة الرابعة تجمع كاظمة السادس برصيد 4 نقاط مع السالمية السابع بـ3 نقاط على ملعب ثامر في الساعة ٧:٣٠ مساء.



ويسعى الفريقان إلى تعديل وضعهما المتأخر في قائمة الترتيب بعدما ابتعدا عن مراكز المقدمة التي يتواجدان بها غالبا، لذلك يتوقع أن يلعب الفريقان من أجل النقاط الثلاث كي لا يتأخر ترتيبهما أكثر. ونجح كاظمة في تخطي الجهراء في الجولة السابقة بعدما كان متأخرا بهدف وخرج فائزا بهدفين بفضل تغييراته في الشوط الثاني، كما أحسن مدربه البرتغالي فرانشيسكو شالو في تكتيكه في الشوط الثاني وحسن استغلال لاعبيه للفرص رغم ان البرتقالي خسر خدمات لاعبه ناصر الفرج والذي يشكل عادة خطورة في تحركاته وسيغيب عن فريقه بعدما تأكدت إصابته بغضروف الركبة، ومن المتوقع أن يجري المدرب تعديلات على تشكيلته ولا شك انه سيعززها هجوميا لحاجته للفوز. أما السالمية فمشكلته مع لاعبيه حيث يخرج مع كل مباراة لاعب بالبطاقة الحمراء وآخرها مهاجمه أساكا في مباراة الكويت الماضية ما عرض فريقه للخسارة بهدفين، وهو الأمر الذي لا يتحمله مدربه محمد المشعان فماذا سيفعل اي مدرب أمام خصم متكامل وكامل العدد وهو يلعب بعشرة لاعبين لأكثر من «50» دقيقة، ورغم ذلك كان السالمية ندا وخسر في الوقت الضائع بهدفين، الأول منهما جاء نتيجة «خطأ» لصالح السالمية لم يحتسبه الحكم هاشم الإبراهيم.