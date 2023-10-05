يرى المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن الهدف الثاني لنابولي ليس صحيحا، لعدم أحقيتهم في ركلة الجزاء، حسب تصريحاته بعد الفوز على الفريق الإيطالي 3-2 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، على ملعب «دييغو مارادونا».



وقال أنشيلوتي لصحيفة «آس» الإسبانية: «أعتقد أن ركلة الجزاء التي حصل عليها نابولي ليست صحيحة، فهي كرة مرتدة من ناتشو، ولا يمكن قطع يده، أعتقد أن القاعدة تنص على أنه لا يمكن إطلاق الصافرة حين تكون الكرة مرتدة».



وأضاف: «في الشوط الأول وجدنا حلولا جيدة في الهجوم مع بيلينغهام ورودريغو، والشوط الثاني كان أكثر صعوبة، لكنه أمر طبيعي ضد هذه الفرق». وسجل ثلاثية «الملكي» كل من فينيسيوس جونيور (27) وجود بيلينغهام (34) وحارس نابولي أليكس ميريت بالخطأ في مرمى فريقه (78)، فيما أحرز هدفي أصحاب الضيافة ليو أوستيغارد (19) وبيرو زيلينسكي من ضربة جزاء (54).



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في الوصافة.



وفي ذات المجموعة، مني أونيون برلين الألماني بهزيمة قاتلة ثانية تواليا، وهذه المرة أمام ضيفه براغا البرتغالي 2-3.



وفي المجموعة الأولى، قلب بايرن ميونيخ الألماني تخلفه أمام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي الى فوز 2-1، فيما استمر مان يونايتد الإنجليزي في تخبطه بسقوطه على ارضه أمام غلطة سراي التركي 2-3.



وفي المباراة الثانية، سجل أهداف غلطة سراي كل من ويلفريد زاها (23) وكريم اكتوركوغلو (71) وماورو إيكاردي (81)، فيما أحرز هدفي «اليونايتد» راسموس هويلوند (17 و67). ورفع بايرن رصيده الى 6 نقاط، مقابل 4 لغلطة سراي ونقطة لكوبنهاغن في حين بقي مان يونايتد بلا رصيد.



وفي المجموعة الثانية، لم تكن حال أرسنال الإنجليزي أفضل من مان يونايتد، إذ سقط على أرض لنس الفرنسي 1-2.



وانتزع لنس الصدارة من ارسنال بالذات رافعا رصيده الى 4 نقاط مقابل 3 للفريق اللندني ونقطتين لاشبيلية الاسباني وواحدة لآيندهوفن الهولندي بعد تعادل الاخيرين 2-2. والخسارة هي الاولى لارسنال هذا الموسم في مختلف المسابقات.



وفي المجموعة الرابعة، حسم إنتر الإيطالي مواجهة البطلين السابقين مع ضيفه بنفيكا البرتغالي 1-0.



ويدين إنتر بالفوز إلى الفرنسي ماركوس تورام الذي سجل الهدف الوحيد (62).



وفي المقابل، مني بنفيكا بهزيمة ثانية، بعد أولى على أرضه ريد بول سالسبورغ النمساوي (0-2) الذي خسر على أرضه أمام سوسييداد 0-2 سجلهما ميكيل أويارسابال (41) وبرايس منديس (27).