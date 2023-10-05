يسعى ليفربول الإنجليزي الى نسيان خسارته المثيرة للجدل أمام توتنهام 1-2 في الدوري الممتاز من خلال تحقيق فوزه الثاني تواليا في مسابقة «يوروبا ليغ»، وذلك حين يستضيف سان جيلواز البلجيكي اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة. وبعد سلسلة من 7 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، سقط «الريدز» السبت الماضي أمام مضيفه توتنهام 1-2 في مباراة أحدثت الكثير من الجدل بعد إلغاء هدف صحيح للكولومبي لويس دياس كان سيمنح «الحمر» التقدم في الدقيقة 34 رغم النقص العددي في صفوفه نتيجة طرد لاعب وسطه كورتيس جونز بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 26.



وفي المجموعة ذاتها، يلتقي تولوز الفرنسي مع لاسك النمساوي.



ويطمح المدرب الإيطالي جينارو غاتوسو الى تحقيق فوزه الأول مع فريقه الجديد مرسيليا الفرنسي حين يظهر للمرة الأولى على «ستاد فيلودروم» لمواجهة برايتون الإنجليزي في المجموعة الثانية. وفي العاصمة الإيطالية، يمني روما النفس بمواصلة استفاقته حين يتواجه مع سيرفيت السويسري في المجموعة السابعة. ويبدو باير ليفركوزن الألماني مرشحا للعودة من ملعب مولده النرويجي بانتصاره الثاني في المجموعة الثامنة.



ويمني فياريال الإسباني النفس بتعويض سقوطه في الجولة الأولى للمجموعة السادسة أمام باناثينايكوس اليوناني 0-2 من خلال الفوز على ضيفه رين الفرنسي.



وفي المجموعة الأولى يبحث كل من فرايبورغ ووست هام الإنجليزي عن فوزه الثاني حين يتواجهان على ملعب الأول.



كونفرنس ليغ



تقام مساء اليوم مجموعة كبيرة من المباريات ضمن مسابقة «كونفرنس ليغ»، حيث يلتقي في أبرزها أستون فيلا الإنجليزي مع زرينيسكي موستار البوسني، وفيورنتينا الإيطالي مع فيرينتسفاروش المجري.