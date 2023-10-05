وجّه أمين سر جمعية المهندسين م.فهد العتيبي، الشكر إلى نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك على دعمه للشباب الكويتي عموما والمهندسين خاصــــة، لافتا إلى إلغاء الكثير من الشروط التعجيزية للتقديم على العمل بالقطاع النفطي والتي أحبطت سابقا آمال الكثير من الشباب الكويتيين للعمل في هذا القطاع الحيوي.



وقال العتيبي بمناسبة الإعلان الجديد لإتاحة المجال للتقدم بالعمل في القطاع النفطي: إن قرار الوزير البراك أعاد الأمل للكثير للتقديم والحصول على الوظيفة، لافتا الى تطوير شروط التقدم التي تضمنها الإعلان الأخير لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مؤكدا أن استمرار النهج الجديد المتبع في مؤسسة البترول وشركاتها لاستقطاب أكبر عدد من المهندسين الكويتيين للعمل فيها سيسهم في الحد من الاعتماد على العمالة غير الكويتية ودعم تعديل التركيبة السكانية، مضيفا أن القرارات تستحق منا الإشادة إزاء تطوير استقطاب المهندسين للعمل في هذا القطاع وقراره السابق بالتوجيه لقبول كل مجتازي الاختبارات للعمل في عقود المؤسسة وشركاتها التابعة.



وأوضح: إن تطوير سياسة الإعلان عن الوظائف وتحديث شروط التقديم التي شهدناها في الإعلان الأخير للمؤسسة أثلجت صدورنا، وستفتح مزيدا من مجالات العمل والتنافس على الوظائف في القطاع البترولي عموما، مشيرا إلى أن السماح في الإعلان الأخير لمن لم يجتازون الاختبارات بالتقدم مرة أخرى في 22 أكتوبر، واستثنائهم من شرط العمر لأصحاب التخصصات المعلن عنها سيسهم بلا شك في منح المهندسين مزيدا من فرص العمل في القطاع النفطي، متمنيا فتح مجالات أوسع لعمل المهندسين.



وأعرب عن الأمل في أن تكون هناك فرص عمل متاحة أيضا لأصحاب الخبرات للاستفادة من خبراتهم، مضيفا أن باب العمل في العقود وتطويره سيسهم في تعزيز تعديل التركيبة السكانية الذي تطمح له الحكومة وتعمل على تحقيقها.