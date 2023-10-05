آلاء خليفة



أكدت رئيسة فريق «كوني قوية» وسفيرة التوعية ليلى جمال ان الفريق تأسس بمجهود فردي عام 2014 بهدف دعم النساء اللواتي يحاربن مرض السرطان، مشيرة الى ان جميع عضوات الفريق هن نساء أصبن بالسرطان وتم شفاؤهن ويقمن بعرض تجربتهن للنساء المصابات بالسرطان من اجل دعمهن وحثهن على العلاج والتشافي.



وأفادت جمال في تصريح لـ «الأنباء» بأن الفريق يضم 23 عضوة من الكويت، بالإضافة الى عضوات من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.



وذكرت جمال ان الفريق لديه خطط وأنشطة يقوم بها على مدار العام وتزداد في شهر اكتوبر كونه الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي ويقوم الفريق بعمل محاضرات ودورات وندوات توعوية وجلسات نقاشية، موضحة ان المحاضرات لا تتضمن الجانب الطبي فحسب وإنما يكون بها حافز نفسي لدعم النساء اللواتي يعالجن من مرض السرطان لزيادة ثقتهن بأنفسهن وقدرتهن على التغلب على المرض.



وأشارت جمال الى ان الفريق في البداية كان يختص بمرض سرطان الثدي ولكن بعد ذلك ضم عضوات أصبن بأنواع مختلفة من السرطان ومنه سرطان الغدة وسرطان عنق الرحم وسرطان الجلد وسرطان الدم.



وأكدت جمال اهمية قيام المرأة بالكشف الدوري، مؤكدة اهمية الكشف المبكر عن المرض حيث يمكن علاجه والسيطرة عليه في مراحله الأولى قبل ان يتشعب وينتشر في الجسم، موضحة ان الكشف المبكر يغير كثيرا من نتيجة العلاج وطريقة التعامل مع المرض فكلما كان الكشف مبكرا عن المرض كانت سبل العلاج أسهل وأسرع، مشددة على ان الفحص المبكر حياة واطمئنان.



وأردفت جمال قائلة: من واقع تجاربنا الشخصية نعي تماما ان اي شخص يصاب بمرض السرطان يتعرض لحالة نفسية سيئة سواء من معرفته بالإصابة او من العلاج وتأثيره على الشخص، لذا نؤكد هنا على دور الأهل والأصدقاء في تقديم الدعم للشخص المصاب بالسرطان وتحسين الحالة النفسية له حتى لا يشعر المريض ابدأ بأنه وحيد او معزول عن الأشخاص الآخرين في المجتمع.



وذكرت جمال ان الطب تطورا كثيرا مؤخرا، وأنواع العلاجات تطورت كذلك، والسرطان لم يعد مخيفا كما كان في السابق، وتجارب الأشخاص الذين يتشافون من هذا المرض أكبر دليل على اننا قادرون على ان نهزم السرطان.



ووجهت جمال رسالة في شهر اكتوبر «شهر التوعية من السرطان» قائلة: نقول لكل امرأة لا تحتاري ولا تترددي في الفحص المبكر وكوني قوية وحتى ان تم اكتشاف المرض فالعلاج موجود فلا داعي للقلق او الخوف.