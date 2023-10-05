التدرج في الإجراءات القانونية لغير الملتزمين لتصل إلى وقف الاعتمادات البنكية وجميع الأمور المالية الخاصة بالجمعية



بشرى شعبان



كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري عن اتخاذ إجراءات قانونية عقابية وتحرير «ضبطية قضائية» بحق 13 جمعية تعاونية غير ملتزمة بتطبيق القرارات الوزارية الصادرة أخيرا بشأن شغل الوظائف الإشرافية للمديرين العامين ونوابهم رؤساء الأقسام، لتكون متاحة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل التعاوني.



وبين المطيري، في تصريح لـ «الأنباء»، انه في حالة إصرار مجالس الإدارة على عدم الامتثال للقرارات الوزارية الصادرة بشأن «التكويت»، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل وقف الاعتمادات البنكية الخاصة بهذه الجمعيات «وقد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك حال عدم الالتزام وتنفيذ القرارات»، مبينا أن قرار وقف الاعتماد يعطل جميع أعمال مجالس الإدارة التعاونية، لاسيما انه على أثره توقف جميع الأمور المالية الخاصة بالجمعية، والتعاملات مع الشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.



وأضاف أن «قرار وقف الاعتماد يأتي عقب توجيه إنذار للجمعية غير الملتزمة، وفي حالة عدم التعاون تقوم الوزارة بتحرير ضبطية قضائية، من ثم وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية».



وأوضح المطيري أن «عملية التكويت تلقى اهتماما واسعا ومتابعة حثيثة ومتواصلة ودعما غير محدود من مجلس الوزراء، واللجنة المعنية بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، بعضوية وزارة الشؤون، ومن قبل الوزير فراس السعود»، كاشفا أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في عدد من الجمعيات التعاونية عبر منصة «فخرنا» على الموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة.