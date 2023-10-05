شنت الممثلة الأميركية شارون ستون هجوما حادا على مجتمع هوليوود الذي اعتبرت انه خذلها في أزماتها الصحية المتعاقبة. وقالت لمجلة «بيبول»: «اذا كنتم تريدون العيش من أناس صلبين لا تأتوا إلى هوليوود».



وأكدت ستون البالغة من العمر 65 عاما أن والدها هو من وقف الى جانبها خلال أحلك ايام حياتها، ففي عام 2021 قال الأطباء ان فرصتها للبقاء على قيد الحياة لا تتجاوز 1% بعد اصابتها بنزيف دماغي. وأضافت: بعد ذلك توقفت هوليوود عن الاتصال بي «لعرض الأدوار عليها».



وبعد حصولها على الاوسكار لدورها بفيلم كازينو وزواجها وتبنيها لابنها روان، تقول ستون: فقدت كل شيء، ثروتي وعملي وابني وكل شيء شكل هويتي».



وأضافت: لم أسترجع أيا من ذلك، لكنني متأقلمة مع ما أنا عليه. وصلت الى قناعة: «أنا أكفي».















صورة شارون ستون















