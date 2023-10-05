منصور السلطان



ضمن الخطة الأمنية للانتشار السريع لرجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء لضبط المخالفين والمطلوبين والحد من الظواهر السلبية، وخلال حملة أمنية مباغتة في مناطق النسيم والنعيم وتيماء، ألقي القبض على 3 أشخاص بحالة تعاط وبحوزتهم مواد مخدرة.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن المتعاطين ضبطوا مساء امس خلال مرورهم بنقاط تفتيش، حيث كانوا في حالة غير طبيعية، وبتفتيشهم احترازيا عثر بحوزتهم على مواد مخدرة عبارة عن (شبو وحشيش وحبوب وكيميكال) بالإضافة الى أدوات تعاط. هذا، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.