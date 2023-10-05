عبدالله قنيص



تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية، من ضبط 3 وافدين من جنسية عربية، حيث اعترف الموقوفون الـ 3 بارتكاب أكثر من 16 قضية سلب بانتحال صفة رجال مباحث، بعضها بالعنف، فيما تبين ان هناك 5 قضايا فقط مسجلة داخل مخفر المنطقة.



هذا، وتم عرض المتهمين الـ 3 على الوافدين المسجلين لقضايا من خلال طابور عرض، وجرى التعرف عليهم جميعا وجار إحالتهم إلى النيابة العامة بعد حصر القضايا المتبقية.



وبحسب مصدر أمني، فإن رجال المباحث وعقب تسجيل وافدين لقضايا سلب تم نشر كمائن في توقيتات وأماكن اعتادت العصابة ارتكاب الجرائم بها، مشيرا إلى انه تم رصد أشخاص يوقفون أحد الوافدين لتتم ملاحقتهم وضبطهم، وتبين أنهم المطلوبون للتحقيق وهم (ب.ع) والثاني (م.أ) والثالث (ن.ع)، وجميعهم من جنسية عربية واحدة، ويتحدثون اللهجة الكويتية بطلاقة.



وأضاف المصدر: عثر داخل مركبة كانوا على متنها على نحو 12 هاتفا نقالا ومبالغ مالية إلى جانب أسلحة بيضاء، وبالتحقيق معهم اعترفوا باعتياد سلب الوافدين باعتبارهم من رجال المباحث، وحينما تتم مقاومتهم من قبل المجني عليهم أو طلب هوياتهم يظهرون الوجه الآخر ويشهرون أسلحة بيضاء ويستولون على هواتف أو مبالغ مالية أو ذهب ومن ثم يتقاسمون حصيلة المسروقات فيما بينهم.