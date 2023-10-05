محمد الجلاهمة



تقدم وكيل ضابط «متقاعد» في وزارة الداخلية إلى مخفر شرطة الصليبية يوم امس وأبلغ عن سرقة عدد 2 رأس غنم من داخل جاخور خاص به في منطقة الصليبية، مزودا رجال الأمن بعلامات وضعها عليهما قد تقود رجال المباحث للعثور عليهما قبل الذبح ومن ثم ضبط الجاني.



وأضاف المبلغ أن الحلال الذي سرق من الجاخور يقدر ثمنه بـ 220 دينارا، وان الواقعة حدثت فجرا فيما كان حارسه نائما، وسجلت قضية سرقة بتصنيف جنح.





.. و9 بعارين في بر الصبية



أبلغ مواطن مخفر شرطة الصبية عن سرقة 9 بعارين من داخل جاخور خاص به في المنطقة ذاتها.



وقال المجني عليه ان مجهولين قاموا بتسور الجاخور وسرقة البعارين، مشيرا الى ان الحارس كان غير متواجد في موقع السرقة، وسجلت قضية واحيلت الى المباحث للبحث عن الجناة وتعميم اوصاف المسروقات على الاسواق المتخصصة ببيع البعارين.