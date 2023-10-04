أسامة دياب



وصل المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو الى الكويت هذا المساء في زيارة رسمية حيث سيلتقي خلال الزيارة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائب وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر الصباح، كما سيلتقي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح.



وتعد هذه أول زيارة لدي مايو الى الكويت منذ تعيينه كأول ممثل خاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج. وقد قال دي مايو عند وصوله للكويت : " أتطلع لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع مع المسؤولين الكويتيين بما في ذلك الأمن الإقليمي والطاقة والتغير المناخي والتحول الأخضر والرقمي والتجارة والاستثمار والأبحاث والتعليم بالاضافة الى تمكين المرأة والشباب. أنا سعيد بأن زيارتي للكويت تأتي قبل أيام قليلة من الاجتماع الوزاري الأوروبي-الخليجي السابع والعشرين في سلطنة عمان حيث يعتبر هذا الاجتماع حدثا مهما من أجل تطبيق شراكتنا الاستراتيجية. ان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه حريصون على أن تكون لديهم شراكة حقيقية مع منطقة الخليج مبنية على أساس الحوار والاحترام والنتائج".

وقد ذكرت سفيرة الاتحاد الأوروبي المعينة لدى دولة الكويت آن كويستينن في تعليقها على الزيارة : " ان زيارة المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج للكويت تعكس العلاقات المتنامية للاتحاد الأوروبي مع الكويت ورغبتنا الخالصة في البناء على هذه الشراكة القوية. سوف يبقى الاتحاد الأوروبي صديقا وثيقا وموثوقا للكويت . ان قيام الاتحاد الأوروبي بتعيين مبعوث خاص لمنطقة الخليج يظهر أن الاتحاد الأوروبي حريص على تعزيز علاقاته مع دول الخليج بما في ذلك الكويت. إن من الجدير ذكره أن التسهيل الأخير في إجراءات السفر للكويتيين الراغبين في زيارة دول الشنغن سوف يعزز التواصل والتفاهم المشترك بين الشعوب في كل من الكويت والاتحاد الأوروبي."



وزيارة المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج الى الكويت تظهر ان الاتحاد الأوروبي يرغب في أن يكون الشريك المفضل للكويت حيث ان الاتحاد الأوروبي لديه الكثير ليقدمه للكويت فيما يتعلق بالعديد من المواضيع وخاصة في مجال التغير المناخي والتحول العادل والاقتصاد الأخضر.