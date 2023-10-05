تماشياً مع توجهات الدولة لتجديد الدماء وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية الشابة للمساهمة في تطوير العمل

أصدر وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله اليوم قراراً وزارياً بشأن إحالة 60 موظفاً إلى التقاعد ممن استوفوا شروط الإحالة للتقاعد، وذلك وفقاً لأحكام المادة (76) بشأن نظام الخدمة المدنية، ومن بينهم موظفون وشاغلو وظائف إشرافية.

جاء هذا القرار تماشياً مع توجهات الدولة لتجديد الدماء وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية الشابة للمساهمة في تطوير العمل والارتقاء به، ورغبة من وزير المالية بالعمل على تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتواكب مع التغيرات الجديدة، بالإضافة إلى تطوير الجهاز والكادر الاداري في كافة الوحدات الإدارية بما يسهم في تطوير المنظومة الإدارية.