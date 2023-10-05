رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس، بنية المملكة العربية السعودية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

وقال البديوي في بيان، إن "هذا الترشح يأتي ضمن الطموح والرؤية السعودية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الامير محمد بن سلمان في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية".

واضاف أن "المملكة لديها القدرات الكبيرة والعالية التي تمكنها من استضافة مثل هذه الفعاليات" معربا عن امنياته بالتوفيق للمملكة وشعبها.

وأعلنت المملكة العربية السعودية يوم امس نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 وفق خطة شاملة.