استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، في مكتبه اليوم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، والوفد المرافق له.

وضم الوفد كلا من رئيس مكتب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج فلورين نيتا، والسفيرة المعينة في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت آن كويستينن، ورئيس قسم الصحافة والإعلام السياسي في وفد الاتحاد الأوروبي لدى الكويت جيديمناس فارانافيشيوس، والسكرتيرة الأولى والمسؤولة السياسية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت إيرينا جوساسينكو، والمسؤول الصحافي في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت رامون سانز فوينتي.