دمشق - هدى العبود

أعلنت شركة «كولدن لاين» ان الفنان أحمد رافع نقل الى مستشفى الأسد الجامعي بدمشق، وذلك بسبب تردي حالته الصحية، وقامت الشركة بنشر صور لرافع وعلقت عليها: «دعواتنا وصلواتنا الى الله القدير بالشفاء للفنان الكبير أحمد رافع الذي لم يتوان في الوقوف الى جانب الزملاء الفنانين، ومد يد العون لهم في مختلف احتياجاتهم وهمومهم، كما نتوجه بالشكر للنجم باسم ياخور صاحب الشهامة الدائمة لمتابعته حالة الفنان رافع صحيا مع الجهات المعنية والطبية وتأمين أفضل رعاية طبية له».

وقال أحمد رافع لـ «الأنباء»: لقد تعرضت لوعكة صحية قاسية جدا، اعتلال أعصاب سكري، وحاليا ليس لدي قدرة على السير، وهذه مشيئة رب العالمين، وأعتبر ان الله سبحانه وتعالى خصني وأهداني هذا المرض، وأنا حضرت كفني وقبري بجانب ابني محمد، رحمه الله، ولا أشعر بأي تحسن بصحتي على الإطلاق، وأشكر كاست «الأنباء» الإعلامي على زيارتي ومتابعة حالتي الصحية والفنية وعلى الأخبار الفنية للفنانين بسورية.

وردا على سؤال يتعلق بمدى خطورة وضعه الصحي، قال رافع: أشكر الله انه ليس هناك خطورة، لكن مرض السكري ليس مرضا سهلا، وأنا تعبت من نحو 20 يوما جاءتني حالة عصبية مؤلمة جدا بمفصلي الأيسر وكان الألم شديدا، لم أكن أتوقع أن هذا المرض مؤذ لهذه الدرجة، فهو يصيب 5 أجزاء بالجسم، وهذه كارثة لدي.

وعن أعماله الفنية، رد: بداية أوجه رسالة عتب إلى مالكي شركة «كولدن لاين»، وأخص بالعتب السيد نايف وديالا الأحمر لأنهما لم يسألا عني، ومن سأل عني من «كولدين لاين» - التي احترمها وأكن لها كل الحب والاحترام لمالكيها - مدير الإنتاج من أجل تصوير دور كتب مع الأسف لكومبارس، كما أتوجه للكتاب بأن يكتبوا للكاست الفني بكامله وليس فقط للنجوم لأنه بالنهاية العمل الفني نجاحه يكون متكاملا، وحاليا كما تشاهدون أنا غير قادر على العمل، وأسأل «في حال وقعت وانكسرت مين رح يوقف مع عيلتي ويفيدني؟»، أنا محتاج للمعالجة والڤيتامينات وللرياضة، ولمن لا يعلم فمرض السكري مرض ليس سهلا على الإطلاق. وأشكر الله وأحمده على كل شيء.

وبسؤاله عن مسلسل «العربجي» بجزئه الثاني، وهل من أعمال أخرى للموسم الرمضاني؟ أجاب: هناك عمل آخر للموسم الرمضاني مع المخرج مؤمن الملا، أدعو الله سبحانه وتعالى ان أكون قد تحسنت لأنجزه، ومؤمن يقدر وضعي الصحي، وأختم بالتوجه لمالكي شركة «كولدن لاين»، معاتبا: «أنا أحبكم وأحترمكم، وأشكر أعمال شركتكم بكل لقاءاتي الفنية».

«الأنباء» تتمنى للفنان أحمد رافع موفور الصحة والسلامة وأن يعود لفنه ومحبيه وجمهوره معافى.