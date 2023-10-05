قال النائب فارس العتيبي : تم التصويت اليوم بالموافقة على اقتراح بقانون للجمع بين الوظيفة و الدرسة داخل و خارج الكويت ‏وكذلك تسوية اوضاع الدارسين من الموظفين من 10/2/2019، حيث تم رفع القانون إلى مجلس الامة للتصويت عليه في بداية دور الانعقاد المقبل.