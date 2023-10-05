أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن عقد شراكة استراتيجية تاريخية مع ريال مدريد النادي العريق لكرة القدم، حيث سيستفيد الطرفان اللذان يتمتعان بمزايا مشتركة مثل القيم والطموح والسعي للتميز والابتكار، من فرص النمو الجديدة الناجمة عن هذا التعاون المشترك، وذلك عبر حزمة من الأنشطة والفعاليات المشوقة والتجارب الفريدة للمشجعين وعشاق ومتابعي ريال مدريد. كما يأتي هذا التعاون لدعم الخطط الطموحة للإمارة ضمن أجندة دبي الإقتصادية D33.



وتتماشى المكانة التي تتميز بها دبي كرائدة في الترفيه الرياضي وبالتعاون مع أفضل نادٍ في العالم مع خططها الطموحة لتعزيز مكانتها من بين أفضل ثلاث مدن عالمية. فيما تشمل هذه الشراكة الممتدة لعدة سنوات، وتبدأ في أكتوبر الجاري، فريقي ريال مدريد لكرة القدم من الرجال والسيدات، فيما ستضفي لمسة دبي على سانتياغو برنابيو، لتقدم للمشجعين تجارب وخدمات لا تُنسى وفق أعلى المعايير.



وقد جرى في صالة الأساطير بمدينة ريال مدريد legendary Sala de Juntas تنظيم حفل رسمي بهذه المناسبة بحضور سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الإقتصاد والسياحة بدبي، وفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، وخوسيه أنخيل سانشيز، الرئيس التنفيذي للنادي، وإميليو بوتراغينيو، أسطورة ريال مدريد ومدير العلاقات المؤسسية.



وفي تعليق له على ذلك، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مكانة دبي لتصبح من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية وفق أجندة دبي الاقتصاديةD33 ، وكذلك جعلها المدينة المفضلة في العالم للعيش والعمل والزيارة، فإننا سعداء بهذه الشراكة التاريخية مع أحد أفضل النوادي العالمية العريقة وهو ريال مدريد، حيث نتطلع من خلال هذا التعاون المشترك المبني على رؤية وقيم مشتركة إلى فتح آفاق جديدة لكلا الطرفين".



وقال إميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد: "نحن فخورون جداً بهذه الشراكة مع دائرة الإقتصاد والسياحة بدبي كأول شريك وجهة لنا في النادي، وتعرف دبي عالمياً بإلتزامها الدائم وسعيها المستمر لتقديم أفضل ما لديها وهو ما يتماشى مع قيمنا ومبادئنا. ويسرنا تقديم هذه الوجهة العالمية للملايين من عشاق النادي حول العالم".



إن هذا التعاون المشترك يأتي في ظل النجاح الذي تتميز به دبي والذي يعكس العلاقات القوية التي استطاعت تأسيسها بين القطاعين العام والخاص على مدار السنوات الماضية، ومن بينها الشراكة طويلة الأجل التي عززتها طيران الإمارات مع النادي الملكي منذ العام 2011. كما أنه يأتي في توقيت مثالي مع اقتراب افتتاح أول مدينة ترفيهية لريال مدريد في الشرق الأوسط في دبي باركس آند ريزورتس، حيث ستسمح هذه التجربة الجديدة للعائلات وجميع مشجعي كرة القدم وعشاق الرياضة على اختلاف فئاتهم العمرية، بالاستمتاع بثقافة أفضل فريق كرة قدم في العالم، وسيحظى الزوار بفرصة عيش تجارب تفاعلية والاستمتاع بألعاب فريدة مستوحاة من الروح والشغف والنجاح الذي يجعل ريال مدريد أفضل نادٍ في القرن العشرين. وستشمل هذه المدينة التي تعتبر الاولى في العالم على أقسام مختلفة مثل المتحف، والألعاب الترفيهية وكذلك مهارات كرة القدم ومحلات للمأكولات، إلى جانب متاجر بيع الهدايا التذكارية المرتبطة بالتاريخ العظيم للفريق.



وأختتم سعادة عصام كاظم قائلا: "إننا نتطلع إلى تحقيق النجاح والإنجازات مع ريال مدريد، انطلاقاً من التزامنا المتبادل بالتميز والقيادة والموهبة والابتكار".