شاركت الكويت في الاجتماع الـ 120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط، حيث ترأس الوفد الكويتي وزير المالية فهد الجارالله.

ووفقا لبيان صحافي صادر عن وزارة المالية، تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة بالعمل الاقتصادي الخليجي، يأتي في مقدمتها نتائج الاجتماع الـ 81 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وكذلك نتائج الاجتماع الـ 5 لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، واعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من التعرفة الجمركية، ونتائج اجتماع الـ 38 للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع الـ 6 للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات G20.

وتمت مناقشة مواعيد الاجتماعات القادمة للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة وكلاء وزارات المالية للعام 2024، من أجل مواصلة مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي.

ومن الجدير بالذكر، توصل الوزراء إلى العديد من القرارات التي تأتي متوافقة مع رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والمتمثلة بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية والتوصل إلى التكامل الاقتصادي في عام 2025.