مواصلة البذل والعطاء وتسخير جميع القدرات والإمكانات للوصول إلى المستويات المرجوة من الكفاءة والفاعلية والعمل لما فيه رفعة الوطن

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بالجهود التي تقوم بها القوة البحرية بالجيش بالتعاون المشترك والتنسيق مع الادارة العامة لخفر السواحل، والتي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد لحفظ أمن الوطن وسلامة مياهه الإقليمية.

جاء تصريح الشيخ أحمد الفهد خلال الزيارة التفقدية التي قام بها إلى قاعدة محمد الأحمد البحرية حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م. د. غازي حسن الشمري، وآمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع مطلق العلاطي وعدد من قيادات وضباط القوة البحرية.

واستمع الشيخ أحمد الفهد في مستهل زيارته إلى إيجاز بالمهام والواجبات المنوطة بالقوة البحرية، وبرامج التطوير والتحديث التي تقوم بتنفيذها، بالإضافة إلى خطط التدريب والتأهيل الخاصة بمنتسبيها، وحجم تعاونها وتنسيقها مع مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالنشاط البحري في البلاد.

بعد ذلك قام الشيخ أحمد الفهد بجولة في قاعدة محمد الأحمد البحرية شملت عددا من القطع البحرية والورش الفنية والوحدات البحرية الخاصة، استمع خلالها إلى شرح مفصل حول طبيعة العمل والمهام والواجبات المكلفة بها.

وفي ختام زيارته دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد منتسبي القوة البحرية إلى مواصلة البذل والعطاء وتسخير جميع قدراتهم وامكاناتهم للوصول إلى المستويات المرجوة من الكفاءة والفاعلية، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، والعمل لما فيه خير ورفعة واستقرار وطننا الغالي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين.