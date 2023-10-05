تفخر الخطوط الجوية القطرية، شريك الطيران الرسمي لـ «الفورمولا 1»، بالإعلان عن الوصول الرسمي لـ «الفورمولا 1®» إلى قطر وذلك خلال حدث رياضي ضخم ينبض بالتكنولوجيا المتطورة، في مطار حمد الدولي، مقر عمليات الناقلة القطرية، قبيل انطلاق منافسات سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى ـ قطر 2023®، والذي سيجري خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2023، كما رحبت الناقلة القطرية بوصفها راعي لقب جائزة قطر الكبرى بوصول نخبة السائقين في العالم إلى حلبة لوسيل الدولية الحديثة.

وتعد منافسات سباق جائزة قطر الكبرى لـ «الفورمولا 1® 2023» الحدث الأبرز في رزنامة فعاليات الرياضات الميكانيكية في قطر لهذا العام، كما انها تستقطب العديد من محبي رياضة السرعة والسيارات من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا المزيج الرائع الذي يجمع عراقة الصحراء مع التكنولوجيا المتطورة والسرعة. واحتفالا بهذا الحدث، ازدانت طائرة الخطوط الجوية القطرية من طراز «بوينغ B777» بشعار «الفورمولا 1®»، معززة بذلك دعم الناقلة الوطنية لدولة قطر المتنامي للرياضة بمختلف أنواعها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر «منذ أن أعلنا عن رعايتنا سباقات الفورمولا 1® ونحن نتطلع قدما لاستضافة منافسات سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى ـ قطر 2023® لما يقدمه من إثراء للإرث الرياضي لدولة قطر، كما أنه يجسد التميز في الأداء، الذي لطالما تميزت به الخطوط الجوية القطرية عبر تجارب السفر الاستثنائية التي تقدمها لمسافريها في جميع أنحاء العالم. نترقب بكل شوق انطلاق سباق جائزة قطر الكبرى لنسجل معا إنجازا تاريخيا جديدا في دولة قطر».

واحتفالا بكشف النقاب عن طائرة الخطوط الجوية القطرية التي ازدانت بشعار «الفورمولا 1®»، فضلا عن الشراكة مع «الفورمولا 1®» وفريق BWT Alpine للفورمولا 1، دعت الخطوط الجوية شركاءها لأخذ صورة تذكارية في مبنى الطائرات في مطار حمد الدولي بوجود طائرة الناقلة القطرية وسيارة «الفورمولا 1». حضر هذا الاحتفال وزير الرياضة والشباب صلاح بن غانم العلي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، والرئيس التنفيذي لمجموعة «الفورمولا 1®» ستيفان دومينيكالي، ورئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية عبدالرحمن المناعي، وبيير غاسلي واستيبان اوكون سائقا فريق BWT Alpine بالإضافة إلى بعض أفراد طاقم الضيافة لدى الخطوط الجوية القطرية.

الجدير بالذكر أن عطلة نهاية هذا الأسبوع في الدوحة تزخر بالعديد من الفعاليات المشوقة والحماسية، بدءا من حلبة السباق، وصولا إلى الحفلات والأنشطة الترفيهية، لتقديم تجارب لا تضاهى لجميع عشاق «الفورمولا 1».

وقالت «القطرية» إن جدول عطلة نهاية الأسبوع لجائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى ـ قطر 2023 سيكون كالتالي:

الجمعة 6 أكتوبر

٭ 16:30 ـ 17:30: التجارب الحرة الأولى.

٭ 20:00 ـ 21:00: التجارب التأهيلية.

السبت 7 أكتوبر

٭ 16:30 ـ 17:30: التصفيات القصيرة.

٭ 20:30 ـ 21:30: السباق التأهيلي القصير.

الأحد 8 أكتوبر 2023

٭ 20:00: السباق

كما سيحظى المسافرون بفرصة للاستمتاع بأجواء «الفورمولا 1®» على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية، من خلال التمتع بقائمة طعام مميزة، صممت خصيصا للاحتفال بسباق جائزة قطر الكبرى، وتشمل كعكة التوت بالشوكولاته اللذيذة مقدمة مع سيارة F1 المصغرة المصنوعة من شوكولاته مع الحليب. من جانبه، يقدم نظام أوريكس ون الترفيهي الشهير على متن رحلات الناقلة القطرية مجموعة رائعة من مقتطفات حصرية للسباق.

هذا، وتلتزم الخطوط الجوية القطرية بدعم الرياضة بمختلف أنواعها على مستوى العالم، ومساعدة المشجعين للحصول على تجربة سفر استثنائية لحضور البطولات والفعاليات الرياضية المفضلة لديهم. وتعد الناقلة الوطنية لدولة قطر شريك الطيران الرسمي لسباقات «الفورمولا 1®»، وبطولة الكونكاكاف، وفريق باريس سان جرمان، وبطولة الرجل الحديدي والرجل الحديدي 70.3، وسلسلة الترياثلون، والاتحاد العالمي للتزلج الشراعي، وبطولة يونايتد للرجبي، وبطولة نادي الرجبي الأوروبي للمحترفين، والعديد من البطولات والأحداث الرياضية الأخرى في مختلف الرياضات بما في ذلك كرة القدم الأسترالية، وكرة السلة، والكريكيت، والفروسية، وسباق السيارات، والإسكواش والتنس.