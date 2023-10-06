عبدالعزيز الفضلي



تأكيداً لما نشرته «الأنباء» في عدد سابق، اعتمد وكيل التعليم العام بوزارة التربية يوم الأحد 15 الشهر الجاري موعدا لبدء اختبارات الدور الثاني الاستثنائي لصفوف طلبة المرحلة الثانوية. وأكد الوكيل في كتاب وجهه للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني وتلقت «الأنباء» نسخة منه على ضرورة التواصل مع أولياء أمور المتعلمين الذين يحق لهم دخول الدور الثاني الاستثنائي للتوقيع بالعلم على إقرارات تتضمن موعد ومقر لجنة سير الامتحان وإخلاء المسؤولية في حال عدم حضور المتعلم الامتحان الاستثنائي المقرر، مشيرا الى ان جداول امتحانات المرحلة المتوسطة يتم إعدادها من قبل المنطقة التعليمية. وحدد الوكيل موعد انتهاء الاختبارات يوم 25 من الشهر الجاري باستثناء طلبة الصف الثاني عشر أدبي يوم 26 يختتم امتحاناته وايضا يكون 29 الجاري آخر امتحان لطلبة الثاني عشر بالتعليم الديني. فيما يلي جداول اختبارات الدور الثاني الاستثنائي لطلبة المرحلة الثانوية.