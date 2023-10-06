تنطلق غدا الجولة الثامنة للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بإقامة 6 مباريات، حيث يسعى مان يونايتد للخروج سريعا من الكبوة التي تعرض لها في دوري الأبطال بعد خسارته من غلطة سراي التركي 2-3 على ملعبه، وذلك عندما يستضيف نظيره برينتفورد، ويأمل «الشياطين الحمر» معاودة الخروج سريعا من كابوس البداية الأسوأ له في الدوري، حيث يملك يوناتيد 9 نقاط فقط في رصيده، وضعته بالمركز العاشر، فيما يحتل منافسه المركز الـ 14 بـ 7 نقاط فقط.



وتعد بداية مان يونايتد هذا الموسم الأسوأ له في تاريخ النسخة الحديثة من الدوري الإنجليزي الممتاز التي انطلقت في 1992 تحت مسمى «البريمييرليغ»، وذلك باحتساب نقاط أول 7 جولات من المسابقة وفارق الأهداف، حيث اكتفى «الشياطين الحمر» بجمع 9 نقاط من 3 انتصارات بنتيجة (1-0) على ولفرهامبتون وبيرنلي وبنتيجة (3-2) على نوتنغهام فوريست مقابل 4 هزائم أمام توتنهام بهدفين نظيفين وضد أرسنال وبرايتون بنتيجة (3-1) وأمام كريستال بالاس بهدف نظيف.



وهو أقل عدد من النقاط للنادي في أول 7 جولات منذ بداية الدوري بشكلة الحديث، وبالتساوي مع موسم 2019-2020 عندما جمع الفريق 9 نقاط أيضا بعد أول 7 جولات إلا أن هذا الموسم أسوأ في فارق الأهداف بفارق -4 أهداف، بينما كان فارق أهداف الفريق موسم 2019-2020 بعد 7 جولات +2. ويعد المركز العاشر ليونايتد بعد أول 7 جولات، هو ثاني أسوأ ترتيب للفريق في هذه المرحلة من البطولة بالتساوي مع موسمي 2018-2019 و2019-2020 عندما كان الفريق يحتل نفس المركز بعد نفس عدد الجولات، بينما كان الترتيب الأسوأ بعد 7 جولات هو المركز الرابع عشر موسم 2020-2021 رغم جمع 10 نقاط.



ولم يسجل مان يونايتد سوى 7 أهداف في أول 7 جولات من «البريمييرليغ» وفشل في التسجيل مرتين، بينما تلقت شباك الفريق 11 هدفا، وخرج بشباك نظيفة مرتين فقط.



كما تشهد انطلاق الجولة الـ 8 للدوري الانجليزي 5 مباريات أخرى، حيث يستضيف لوتون نظيره توتنهام هوتسبير الفائز على ليفربول في الجولة السابقة، فيما يحل تشلسي ضيفا ثقيلا على بيرنلي، ويستضيف ايفرتون نظيره بورنموث، فيما يلتقي كريستال بالاس مع نوتنغهام فوريست بخامس المواجهات.