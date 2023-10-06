ينظم اتحاد المبارزة بطولة كأس العالم (ستالايت) الدولية لسلاح السابر غدا بمقر اللجنة الأولمبية الكويتية بمدينة جابر الأحمد، بمشاركة كوكبة من اللاعبين الدوليين من مختلف دول العالم. وأكد رئيس الاتحاد عبدالكريم الشملان ان البطولة إحدى البطولات الدولية المدرجة ضمن برنامج الاتحاد الدولي للمبارزة وتعتبر من البطولات القوية التي يشارك فيها العديد من اللاعبين من مختلف دول العالم. وأوضح ان اتحاد المبارزة اختار إقامة البطولة بعد الانتهاء من منافسات دورة الألعاب الآسيوية ليدخل اللاعبون الى منافسات البطولة بكامل جاهزيتهم وعلى أرضهم وبين جماهيرهم من أجل الوصول الى الأدوار النهائية وحصد الميداليات والظفر بالنقاط التي تساهم بشكل مباشر في تأهيل اللاعبين إلى أولمبياد باريس 2024.



وأشار إلى ان البطل يوسف الشملان صاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية قد اقترب بشكل كبير من التأهل الى أولمبياد باريس 2024، مبينا انه سيشارك في عدد من البطولات خلال الأشهر القليلة المقبلة من أجل تجميع النقاط وضمان التأهل.



وذكر الشملان ان عدد الدول المشاركة في البطولة لا يقل عن 15 دولة من مختلف دول العالم، مشيرا الى ان البطولة ستكون صعبة لمشاركة العديد من اللاعبين الأكفاء ذوي المستويات الفنية العالية.