تنطلق منافسات المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا»، اليوم الجمعة بلقاء يجمع مونشنغلادباخ صاحب المركز الثالث عشر أمام ماينز صاحب المركز الثامن عشر الأخير برصيد نقطة واحدة، فيما يشهد يوم غد السبت إقامة 5 مباريات، حيث يخوض بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، لقاء مهما مع يونيون برلين. ويتطلع بوروسيا دورتموند إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري الألماني. ويأمل شتوتغارت صاحب المركز السابع مواصلة مشواره المذهل بتحقيق الفوز الخامس على التوالي، عندما يواجه فولفسبورغ. أما لايبزيغ صاحب المركز الخامس، فيأمل نفض غبار الهزيمة التي تعرض لها الأربعاء على ملعبه أمام مان سيتي الإنجليزي 1-3 في دوري أبطال أوروبا، عبر مباراته أمام بوخوم يوم السبت. وفي مباراتين أخريين مساء غد السبت، يلتقي أوغسبورغ مع درامشتاد، وفيردر بريمن مع هوفنهايم.