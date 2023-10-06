الدوحة ـ فريد عبدالباقي



كشفت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا قطر 2023، في احتفالية خاصة، عن شعار البطولة «هيا آسيا» تزامنا مع بدء العد التنازلي لـ100 يوم على انطلاق البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين.



وأشار رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا الشيخ حمد بن خليفة إلى أن استضافة البطولة الآسيوية التي ستشهد 51 مباراة في 9 ملاعب، ستتيح للمشجعين استعادة أجواء كرة القدم الحماسية خلال مونديال قطر 2022 بدءا من انطلاق صافرة البداية وختاما بالنهائي.



هذا، ويرحب الاتحاد القطري لكرة القدم بعزم السعودية الترشح لاستضافة مونديال 2034، وأعرب عن ثقته بأن السعودية ستقدم -في حال فوزها- بالاستضافة نسخة مبهرة تعكس الإمكانات المتميزة التي تحظى بها المملكة والوجه المشرق للمنطقة.



ويؤكد الاتحاد القطري استعداده لمشاركة الخبرات التي اكتسبها في تنظيم بطولة كأس العالم 2022 مع الأشقاء في السعودية وتقديم كافة الدعم اللازم لإنجاح البطولة.



من ناحية أخرى، أزاح المدرب البرتغالي لمنتخب قطر كارلوس كيروش، الستار عن القائمة التي ستشارك في بطولة الأردن الرباعية الودية الدولية والتي ستقام في العاصمة الأردنية (عمان) خلال الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة منتخبات العراق وإيران والأردن.



وشهدت قائمة «العنابي» انضمام المدافع البرازيلي لنادي الوكرة لوكاس مينديز «33 عاما» للمرة الأولى، وذلك بعد حصوله على الجنسية القطرية، ليصبح لاعبا في صفوف منتخب قطر رسميا.



واحترف لوكاس في صفوف الجيش القطري عام 2014، قادما من صفوف نادي مرسيليا الفرنسي، ثم لعب لأندية لخويا سابقا والدحيل حاليا، والغرافة، وأخيرا نادي الوكرة.