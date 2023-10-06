القاهرة - ناهد إمام



أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافرة بها وحدات، وذلك للمواطنين فئة منخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، والذين تنطبق عليهم الشروط ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يقوموا بالتحويل مسبقا، ولم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالإعلان المتقدم عليه.



وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، إلى أن فتح باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافرة بها وحدات سيكون خلال الفترة من الثلاثاء المقبل حتى 24 الجاري، مضيفة ان عملية التحويل متاحة بعدد من المدن التي تم طرحها في إعلانات سابقة، حيث يمكن للمواطن التحويل إما داخل المحافظة نفسها مثل المواطنين المتقدمين بالإعلان العاشر لحجز وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، نموذج 90 مترا، حيث يمكنهم التحويل إما لمدينة أكتوبر الجديدة غرب المطار، نموذج 90 مترا، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 247.5 ألف جنيه، أو التحويل لمدينة حدائق أكتوبر، نموذج 90 مترا، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 341 ألف جنيه.



وأضافت انه يمكن للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية في مركز بني سويف (أمام جامعة النهضة) ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 2»، التحويل إما إلى مركز بني سليمان (خلف الشونة)، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 184 ألف جنيه، أو مدينة العلالمة، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 184 ألف جنيه.



وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية في مدينتي قويسنا وأشمون بمحافظة المنوفية ضمن الإعلان الثاني عشر التحويل إلى مدينة السادات، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 197 ألف جنيه.



وصرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه يمكن التحويل لمحافظة مجاورة، وذلك للمواطنين المتقدمين بمدينتي بسيون وسمنود بمحافظة الغربية ضمن الإعلان الثاني عشر، حيث يمكنهم التحويل إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 197 ألف جنيه.



وأشارت مي عبدالحميد إلى أن هناك عدة شروط للتحويل منها عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي، وعدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه، وانطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم، وألا يكون قد سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه، بالإضافة إلى أنه لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.



وأوضحت أنه في حال زيادة عدد المتقدمين على عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية طبقا للترتيب الآتي، أولا: المتزوج ويعول، ويشمل ذلك (الأرمل/ الأرملة، ويعول، المطلق/ المطلقة، ويعول)، والأولوية للأصغر سنا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا، ثانيا: المتزوج وتكون الأولوية للأصغر سنا، ثالثا: الأعزب وتكون الأولوية للأصغر سنا.