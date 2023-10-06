تسلمت بنغلاديش رسميا أمس أول شحنة من اليورانيوم الروسي لإمداد محطتها النووية التي أقيمت بتمويل من موسكو بهدف تعزيز شبكة الطاقة في البلد، غير أنها تواجه اليوم صعوبات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.



وأعلنت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة خلال اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمصادقة، عن تسلم الشحنة ، قائلة:«اليوم يوم فخر وفرج لشعب بنغلاديش».



وبدأت أعمال إقامة المحطة النووية في قرية روبور على ضفاف نهر الغانغ على مسافة 175 كلم غرب العاصمة دكا في عام 2017 وفق مشروع تبلغ كلفته 12.65 مليار دولار وتموله موسكو بنسبة 90%.



وأعلن وزير التكنولوجيا في بنغلاديش يفش عثمان للصحافيين خلال زيارة للمنشأة، أنه من المقرر بدء تشغيل أول مفاعل فيها العام المقبل، على أن يصبح المفاعلان البالغة قوة كل منهما 1200 ميغاوات في الخدمة عام 2025.



وتأمل بنغلاديش من خلال هذه المحطة حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تعاني منها بصورة مزمنة.