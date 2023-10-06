أفادت وكالة «بلومبرغ»، بأن شركة «آبل» أجرت محادثات مع «DuckDuckGo» لتحل محل «غوغل» التابع لشركة «ألفابيت» كمحرك البحث الافتراضي للوضع الخاص في متصفح «Safari» من «آبل».



ومن المتوقع أن يتم نشر تفاصيل تلك المحادثات في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعد أن حكم القاضي المشرف على دعوى مكافحة الاحتكار الفيدرالية ضد «غوغل» بأنه سيكشف عن شهادة الرئيس التنفيذي لـ «DuckDuckGo»، غابرييل واينبرغ والمدير التنفيذي لشركة «أبل»، جون جياناندريا.



وسمح القاضي «أميت ميهتا» في البداية لـ «واينبرغ»، و«جياناندريا» بالإدلاء بشهادتهما حول المفاوضات في محكمة مغلقة، لكن القاضي حكم يوم الأربعاء الماضي بأن الشهادة «تصل إلى جوهر القضية ويجب الإفراج عنها. ولم يتم أيضا نشر بعض الشهادات حول مناقشات مماثلة بين «مايكروسوفت»، و«آبل».



وطلبت شركتا «آبل»، و«غوغل» أن تظل الشهادة خاصة. وقال ميهتا إنه راجع النصوص «سطرا تلو الآخر وسينشر تعليقات المديرين التنفيذيين باستثناء الأسرار التجارية، مثل أسماء المشاريع داخل شركة أبل، والأرقام المالية الدقيقة قيد المناقشة».



ورفض موقع DuckDuckGo التعليق على حكم القاضي. ولم تستجب شركة آبل على الفور لطلب التعليق.



وتزعم وزارة العدل أن شركة «غوغل» دفعت مليارات الدولارات لشركة «آبل» وغيرها لتكون محرك البحث الافتراضي على متصفحات الويب والهواتف الذكية. ومنعت هذه الصفقات محركات البحث الأخرى، مثل «Bing»، و«DuckDuckGo» التابعين لشركة «مايكروسوفت»، من زيادة عدد المستخدمين وتصبح منافسة لـ «غوغل»، وفقا لملفات الدعوى.



وأدلى الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، بشهادته يوم الاثنين الماضي حول مفاوضات شركته لإقناع شركة آبل بجعل محرك البحث «Bing» التابع لمايكروسوفت هو محرك البحث الافتراضي على متصفح «Safari» من شركة آبل بدلا من «غوغل». وقال ناديلا إن مايكروسوفت مستعدة لخسارة مليارات الدولارات إذا قامت شركة آبل بهذا التحول.