أحمد مغربي



اعتمد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية تشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية، وشملت تغييرات واسعة في 8 شركات نفطية تابعة، وفيما يلي مجالس الإدارات:





شركة نفط الكويت



٭ مناحي سعيد العنزي ـ رئيس مجلس الإدارة.

٭ سعد أدهيليس بوخوصة ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.

٭ أحمد جابر العيدان ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.

٭ بدر إبراهيم العطار ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ عبدالله محمد العفاسي ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ خالد علي الخياط ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ يوسف يعقوب الصقر ـ عضو مجلس الإدارة.

شركة البترول الوطنية الكويتية



٭ حمزة عبدالله بخش ـ رئيس مجلس الإدارة.

٭ وليد علي آل بن علي ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.

٭ وضحة أحمد الخطيب ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.

٭ أسماء علي القلاف ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ عماد عبدالرحمن الهدلق ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ فؤاد محمد الشيخ ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ محمد خليفة العبدالجليل ـ عضو مجلس الإدارة.

شركة صناعة الكيماويات البترولية



٭ فهد الحميدي الديحاني ـ رئيس مجلس الإدارة.

٭ منى جاسم العبيد ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.

٭ نادية بدر الحجي ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.

٭ عماد عبدالرحمن الكندري ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ أمينة رجب صالح ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ حمد عيسى المشاري ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ عبدالوهاب محمد المذن ـ عضو مجلس الإدارة.

شركة ناقلات النفط الكويتية



٭ طارق سليمان الرومي ـ رئيس مجلس الإدارة.

٭ محمد صقر الغانم ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.

٭ الشيخ خالد أحمد الصباح ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.

٭ هشام أحمد الرفاعي ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ خالد محمد الملا ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ خلود سعد المطيري ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ أحمد يوسف الرشدان ـ عضو مجلس الإدارة.

شركة كي بي سي هولدينجز (آروبا)



٭ محمد راشد جاسم ـ رئيس مجلس الإدارة.

٭ غادة يوسف العامر ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.

٭ شافي طالب العجمي ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.

٭ أريج يوسف البحر ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ حمد دخيل السبيعي ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ علي محمد العجمي ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ عيسى عبدالرحمن المراغي ـ عضو مجلس الإدارة.

الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية



٭ محمد راشد جاسم ـ رئيس مجلس الإدارة.

٭ غادة يوسف العامر ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.

٭ محمد سالم الحيمر ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.

٭ وليد خالد المخيزيم ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ بدر أحمد المنيفي ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ غانم ناصر العتيبي ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ فهد سالم الخرقاوي ـ عضو مجلس الإدارة.

الشركة الكويتية لنفط الخليج



٭ أحمد جابر العيدان ـ رئيس مجلس الإدارة.

٭ محمد عبدالهادي الزعبي ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.

٭ خالد نايف العتيبي ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي (بالوكالة).

٭ عبداللطيف عيد العازمي ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ طارق محمود إبراهيم ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ طارق نوري الثويني ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ بندر مهدي القحطاني ـ عضو مجلس الإدارة.

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة



٭ شكري عبدالعزيز المحروس ـ رئيس مجلس الإدارة.

٭ يوسف عبدالله اليتيم ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.

٭ وليد خالد البدر ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.

٭ شيماء مرزوق الغنيم ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ شجاع سالم العجمي ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ قصي ناصر العامر ـ عضو مجلس الإدارة.

٭ فراس عبدالهادي العواد ـ عضو مجلس الإدارة.