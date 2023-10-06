بداح العنزي



اقترحت البلدية 3 مواقع بديلة لحل مشكلة توقف الشاحنات بشكل عشوائي وذلك في غرب طريق السالمي، شمال الشدادية الصناعية، وجنوب ميناء عبدالله.



وجاء مقترح البلدية بعد تكليف مجلس الوزراء للبلدية بما يلي:



٭ التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم نحو تخصيص المواقع البديلة الكائنة في غرب طريق السالمي، شمال غرب الشدادية الصناعية، جنوب ميناء عبدالله، والكفيلة بتلبية الاحتياجات الفعلية والطاقة الاستيعابية للشاحنات والمركبات الثقيلة وبما يضمن توقفها بشكل منظم مستقبلا، وذلك لصالح وزارة المالية.



٭ اعادة النظر في المواقع المخصصة سابقا لصالح وزارة الاشغال العامة بموجب قرارات المجلس البلدي التالية والخاصة بأماكن توقف الشاحنات والمركبات الثقيلة: القرار رقم (م.ب/ت 3/68/3/2005) المتخذ بتاريخ 25/7/2005، والقرار رقم (م.ب/ت 5/111/3/2005) المتخذ بتاريخ 25/7/2005، والقرار رقم (م.ب/ف 12/920/15/2007) المتخذ بتاريخ 25/6/2007 واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.



٭ ايجاد المزيد من مواقع توقف الشاحنات والمركبات الثقيلة لاستيعاب الاحتياجات المستقبلية وتنظيمها بالشكل الامثل، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.



٭ تكليف وزارة الاشغال العامة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما يلزم نحو البدء بأعمال التصميم والإنشاء وتهيئة البنى التحتية وايصال الخدمات الخاصة بالمواقع - المراد تخصيصها لصالح وزارة المالية بالبند (ثانيا/أ) من هذا القرار، وتسليمها لوزارة المالية فور الانتهاء من تلك الاعمال حتى يتسنى لها اتخاذ ما تراه مناسبا حول آلية التشغيل والادارة والصيانة.



٭ تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للانتهاء من اعتمادات الدراسات المرورية المتعلقة بالمواقع ـ المراد تخصيصها لصالح وزارة المالية بالبند (ثانيا/أ) من هذا القرار.



٭ تكليف وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.