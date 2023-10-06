أعلنت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن انطلاق جولة ميدانية للفريق الرقابي بمحافظة الأحمدي حيال الحد من الظواهر السلبية للباعة الجائلين والاسواق العشوائية واتخاذ الاجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من الالتزام باللوائح والنظم بهذا الخصوص.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي نواف المطيري أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



ولفت المطيري إلى قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع 6 بقالات وتحرير 6 مخالفات لبائع متجول بمنطقة الصباحية.