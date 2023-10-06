حنان عبدالمعبود



أكد مراقب تفتيش محافظة العاصمة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالله الصديقي أن الهيئة مستمرة بحملاتها التفتيشية تحقيقا للأمن الغذائي على مدار العام، مبينا أن الجولات تأتي بالتعاون مع عدة جهات حكومية وفقا للاتفاق معهم في هذا الشأن.



وكشف الصديقي في تصريح لـ «الأنباء» عن جولة تفتيشية تم القيام بها مؤخرا بالتعاون مع الجهات الحكومية، مبينا ان تلك الجهات تعد مساندة للهيئة ومنها وزارتا الداخلية والتجارة والبلدية و«الإطفاء»، لافتا الى انها أسفرت عن عمل عدة محاضر مخالفات، منها غلق منشأة غذائية ومخالفة عدم التقيد بقواعد النظافة العامة وتحرير عدة مخالفات لعمال يمارسون العمل دون الحصول على شهادة صحية من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بالإضافة الى اتلاف مواد غذائية بمنطقة الشويخ الصناعية حيث كانت المواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء التخزين.



وأشار الى أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية ستستمر بهذه الجولات مع الجهات الحكومية المساندة، لافتا إلى اهمية التوعية والارشاد لبعض المحلات حول الاشتراطات الصحية والفنية التي تطلبها الهيئة، مؤكدا ان الهدف ليس المخالفة بالدرجة الأولى الا اذا كانت المخالفات جسيمة.