في «كيدزانيا» نعطي الأولوية لتعليم الأطفال بأنشطة ترفيهية مثل لعب الأدوار، كي يكبروا ويصنعوا «عالما أفضل»، ومن هذا المنطلق اشترك الأطفال في رحلة «البحث عن الكنز» في كيدزانيا الكويت، للحصول على فرصة للفوز بهدايا متميزة من النظاراتي حسن، بالإضافة إلى عملات كيدزوس إضافية.



وعبر شراكة مثيرة تجمع بين التعليم الترفيهي والذكاء المتقد، أطلقت «كيدزانيا» و«النظاراتي حسن» مغامرة «البحث عن الكنز»، والتي أقيمت خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر وتم ربط الأنشطة بمؤسسات أخرى في «كيدزانيا» سوبر ماركت، ومصنع تعبئة الزجاجات، ومختبر ويلنس عافية، وشارع قيادة السيارات، ومكتب الصحف، والصيدلية وجمع الأطفال بطاقات الأدلة التي تحمل العلامة التجارية للنظاراتي حسن وأكملوا 6 مهام بنجاح، وفازوا بهدايا تحمل العلامة التجارية للنظاراتي حسن.



وبدأت الرحلة في «النظاراتي حسن»، حيث تم إعطاء الأطفال مفاتيح لحل اللغز خلال فترة زمنية محدودة واحتوت البطاقات على ألغاز تشير لاتجاهات نحو أماكن ممتعة مختلفة طول المغامرة.



وتأسســـــت شركــة النظاراتي حسن على مبدأ تقديم الأفضل في مجال العناية بالنظر هو المبدأ الذي ظل في قلب أعمالها كل يوم لأكثر من 70 عاما ويتمتع عملاء الشركة بميزة الأناقة أيضا، بجانب الصحة، وقد كانت النظارات ذات يوم مجرد حل لمشكلة صحية فقط، أما الآن فقد أصبحت النظاراتي حسن جزءا من حركة تجعل النظارات أحد اكسسوارات موضة الأناقة.



و«كيدزانيا» مفهوم حائز جوائز ومعترف به دوليا، لمزجه الفريد بين الترفيه والتعليم للأطفال واحتفالا بمرور 10 سنوات على تواجدنا في الكويت، وتتقدم بالشكر لشركائها الذين يزيد عددهم على 36 شريكا، والعديد منهم كانوا معنا منذ التأسيس، حيث أصبح بإمكان الأطفال الآن تجربة ما يعنيه العيش في العالم الحقيقي، كي يتعلموا كيف يصبحون مواطنين مسؤولين، من خلال لعب الأدوار الواقعية.