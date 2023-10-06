تضامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي، استضافت «هواوي لأعمال المستهلكين» الكويت حدثا مميزا بعنوان «تمكين المرأة مع هواوي 2023» يوم 1 أكتوبر بفندق غراند ريجنسي وكان بمنزلة فرصة لزيادة التوعية بسرطان الثدي، وملتقى يعزز روح الإبداع والابتكار، ومناسبة خاصة تجمع بعضا من أشهر الشخصيات النسائية المؤثرة والفاعلة مجتمعيا.



وانطلاقا من أهمية الحدث الاستثنائي الذي يعني جميع النساء، تمت دعوة ثلاث شخصيات نسائية معروفة ضيفات شرف للتحدث أمام الحضور خلال الأمسية، وهن: د.منال الحساوي، ود.عنود الربيعة، ود.حنان الصراف، حيث تحدثت الضيفات أمام الحضور لمشاركة الأفكار والتجارب الخاصة بكل منهن، مع التركيز على المسائل التي تهم تمكين المرأة وصحتها.



وحرصت «هواوي» على تصميم أجواء المكان بما يتوافق مع فكرة المناسبة حيث كان اللون الوردي هو السائد ليواكب هذا الشهر التوعوي العالمي، ويؤكد على التضامن مع النساء اللواتي يواجهن هذه التحديات الصحية ورافقت الأمسية فرقة موسيقية لإضفاء جو من الراحة بين الحضور الذين جمعهم الاهتمام والتضامن مع هذا الشهر العالمي.



وبهذه المناسبة قامت «هواوي» بتعريف الحضور بأحدث ساعة من Huawei Watch GT 4 لتكون أجمل وأرقى ما تحمله المرأة في معصمها لتساعدها على الاهتمام بصحتها وحياتها وأناقتها كما تم التعريف بالمزايا العديدة والمواصفات والوظائف المغنية التي توفرها الساعة الجديدة.



ولإضفاء لمسة من الإبداع والابتكار تمت دعوة واحد من أشهر فناني الأوريغامي وقدم ورشة صغيرة في تقنيات وأفكار فن تصميم الورق الأرويغامي.