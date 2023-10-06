عاطف رمضان



قام فريق من إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة برئاسة مدير ادارة الجهاز فيصل الأنصاري، بجولة تفتيشية أمس على الأسواق المركزية ومخازن الشركات الكبرى بمنطقة الشويخ وذلك للوقوف على مدى توافر السلع الأساسية بالأسواق المركزية، حيث تم التأكد من توافر السلعة بكميات كبيرة في الأسواق ومخازن الشركات وان أسعارها مستقرة.



وقال مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري ـ في تصريح لـ «الأنباء» ـ ان لدى الوزارة نظرة استباقية لمتابعة السلع الأساسية من خلال توجيهات القياديين، مشيرا الى ان فريق المفتشين يرصد أسعار السلع التي تهم المستهلكين والأسواق على مدار السنة.



وذكر الأنصاري ان لدى «التجارة» برنامجا يضم أسعار منتجات 67 جمعية تعاونية و8 أسواق مركزية كبرى، لافتا الى انه في حال وجود أي ارتفاع مصطنع للأسعار سيكون هناك تنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالوزارة لإعداد محضر ضبط للشركة المخالفة وتحويلها الى النيابة التجارية.