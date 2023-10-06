عاطف رمضان



عقد اللجنة الوطنية لحماية المستهلك اجتماعها أول من أمس برئاسة الوكيل المساعد لشؤون نظم المعلومات والوكيل المساعد للرقابة التجارية وحماية المستهلك بالوكالة في وزارة التجارة والصناعة ناصر المطوع، وبحضور أعضاء اللجنة من الوكلاء المساعدين ونواب المديرين العاملين في عدد من الجهات الحكومية.



وعلمت «الأنباء» ان رئيس اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، كلف رؤساء اللجان بالانتهاء من تشكيل أعضاء اللجان، وتم توزيع المهام وتكليف رؤساء اللجان للبدء بالعمل خلال الاجتماع المقبل.



وتضم اللجنة الوطنية لحماية المستهلك عدة لجان منها: الشكاوى والعقود النمطيــة والمواصفـــات والمقاييس واللجنة الإعلامية.