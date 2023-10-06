فقد عمر رضي الله عنه رجلا كان يغشى مجلسه مدة، فخشي أن يكون قد أصابه مكروه، فقال لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه: انطلق بنا الى منزل فلان فننظر.



فأتيا منزل الرجل، ووجدا بابه مفتوحا، وهو جالس، وامرأته تصب له في الإناء شرابا.



همس عمر لابن عوف رضي الله عنهما: هذا الذي شغله عنا.



قال ابن عوف رضي الله عنه: وما يديرك ما في الإناء؟



قال عمر رضي الله عنه طاردا ما تسرب إليه من وساوس: أتخاف ان يكون هذا هو التجسس؟



قال ابن عوف رضي الله عنه مؤكدا: بل هو التجسس.



قال عمر رضي الله عنه: وما التوبة من هذا؟



قال ابن عوف رضي الله عنه: لا تعلمه بما اطلعت عليه من أمره، ولا يكونن في نفسك إلا خيرا.



ثم انصرفا من حيث قدما.