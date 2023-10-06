أسامة دياب



أقامت عمادة السلك الديبلوماسي حفل وداع لسفيري اليونان والمكسيك لدى البلاد مساء أول من أمس بحضور ممثل وزارة الخارجية خالد الفارسي وعدد كبير من رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة في الكويت.



وأشاد عميد السلك الديبلوماسي زبيد الله زبيدوف بما قدمه زملاؤه المنتهية مهامهم من جهود لتطوير علاقات بلدانهم مع الكويت، فضلا عن تعاونهم مع زملائهم من رؤساء البعثات الأخرى ودعمهم.



وأعرب عن شكره لوزارة الخارجية على تعاونها الدائم ودعمها للبعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية في الكويت وتقديم كل التسهيلات وتذليل جميع الصعوبات لإتمام مهامهم، مؤكدا في الوقت ذاته على العلاقات الطيبة التي تربط الكويت بجميع الدول.



وتحدث السفير اليوناني كونستانتينوس بيبيريجوس عن الإنجازات التي نجح فيها حيث تمكن من تنظيم 3 زيارات لوزراء يونانيين للكويت، بالإضافة الى النجاح في تسيير رحلات جوية مباشرة إلى ميكونوس في الصيف وإلى أثينا طوال العام.



وأضاف انه نجح في تنظيم معرض «الإسكندر الأكبر: مد الجسور بين الشرق والغرب بنجاح كبير» واستمر لمدة 3 أشهر، إضافة الى المساهمة في الحوار العام حول التنمية الثقافية والسياحية في فيلكا (ايكاروس)، كما انه تمكن من تنظيم عرض السوبرانو العظيمة ألكسندرا جرافاس في JACC والراقصين من مسقط رأس الإسكندر الأكبر، كما تمكن من زيادة الصادرات اليونانية إلى الكويت، وافتتاح مشاركة شركة الغاز اليونانية في الزور وتعزيز السياحة والعقارات في اليونان.



وذكر انه سيفتقد جميع الأصدقاء الذين تعرف عليهم خلال فترة وجوده في الكويت، مشيدا بمدى التعاون الذي لاقاه من وزارة الخارجية الكويتية والذي سهل من مهام عمله في الكويت.



بدوره، لخص السفير المكسيكي لدى البلاد ميغيل آنخيل إيسيدرو انجازاته خلال السنوات الثماني والنصف التي قضاها في الكويت بقوله انه تمكن من تعريف الكويتيين بما تزخر به بلاده من مقومات سياحية واستثمارية والتطور الذي تعيشه بعد ان كان بعض من يقابله يعتقد ان المكسيكيين مازالوا يتنقلون بالخيول.



وأضاف انه تمكن من كسب الكثير من الصداقات في المجتمع الكويتي الذين غمروه بلطفهم وكرمهم وكذلك تعرفه على العديد من السفراء العاملين في الكويت، متمنيا ان تستمر صداقاتهم في المستقبل.