شريف حمدي



تراجعـت مؤشـــرات بورصة الكويت بنهاية تعاملات الأسبوع بشكل جماعي جراء عمليات بيع بهدف جني الأرباح استهدفت الأسهم القيادية بعد الارتفاعات التي شهدتها مؤخرا، ولم تقتصر عمليات البيع على الأسهم القيادية بالسوق الأول، بل امتدت لتشمل اسهما متوسطة وصغيرة بالسوق الرئيسي.



وسجل مؤشر السوق الأول خسائر بواقع 1.6% بفقد 119 نقطة ليصل إلى 7401 نقطة مقارنة بـ 7520 نقطة الأسبوع الماضي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7% بخسارته 44 نقطة ليصل إلى 5673 نقطة انخفاضا من 5717 الأسبوع الماضي، وبتراجع المؤشرين حقق مؤشر السوق العام خسائر بنسبة 1.4% بفقد 97 نقطة ليصل إلى 6789 نقطة انخفاضا من 6886 نقطة الأسبوع الماضي.



ولم تكن متغيرات السوق في منأى عن التراجع، حيث تراجعت القيمة السوقية بنهاية التعاملات الأسبوعية بنحو 574 مليون دينار تمثل 1.4% من إجمالي القيمة السوقية البالغة 40.119 مليار دينار وذلك تراجعا من 40.693 مليار دينار بنهاية جلسات الأسبوع الماضي.



وانخفضت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 20%، إذ بلغت المحصلة الإجمالية 177 مليون دينار بمتوسط يومي تراجع لـ 35.5 مليون دينار مقارنة بـ 221 مليون دينار بمتوسط يومي 55 مليون دينار الأسبوع الماضي، ويأتي تراجع ضخ السيولة في سوق الأسهم بالوقت الحالي مبررا في ظل غياب المحفزات الشرائية، وانخفضت أيضا أحجام التداول بنسبة 17% بتداول 815 مليون سهم مقابل 983 مليون سهم الأسبوع الماضي.



وفي سياق آخر، استمر تراجع قيمة ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول الذي يضم أكبر الشركات المدرجة من حيث السيولة العالية والقيمة السوقية، إذ بلغت قيمة هذه الملكيات 4.89 مليارات دينار انخفاضا من 4.96 مليارات دينار الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض 1.4%، وذلك وفقا لبيانات البورصة بتاريخ 4 الجاري.



وجراء تراجع القيمة في ظل انخفاض نسب ملكيات الأجانب في أسهم 3 شركات هي: بيت التمويل الكويتي (بيتك)، والامتياز وآلافكو، مقابل زيادتها في أسهم 4 شركات هي: عقارات الكويت وجي إف إتش وأرزان وهيومن سوفت، فيما كان الاستقرار على ذات النسب في اسهم 24 شركة.