هادي الهادي قدم رؤية تحمل معاني عميقة محملة بالإسقاطات



ياسر العيلة



تعرض حاليا على مسرح جمعية الكشافة في حولي مسرحية الرعب الكوميدية الاجتماعية «خادمة الجن»، وتدور أحداثها حول أم يتعرض أبناؤها للعنة على يد ساحرة شريرة تقوم بإيذاء أهل قرية كاملة، بعد أن حاولوا القضاء عليها للتخلص من لعنتها، حتى تقرر الأم حماية أبنائها من سطوة تلك اللعنة، في إطار كوميدي مثير يتميز بالتشويق والرعب.



المسرحية بشكل عام تتناول العديد من القضايا الاجتماعية والإسقاطات السياسية سواء على المستوى المحلي والعالمي، وتحمل قصتها أكثر من معنى لفكرة «خادم الجن»، ومن هو خادم المصالح الشخصية؟ ومن يستغل منصبه في تحقيق رغباته الخاصة حتى لو كانت على حساب أهله؟ فالعمل يقدم معاني هادفة وعميقة تناسب مختلف الأعمار، وأهم ما يميز هذه التجربة الشبابية انها تتناول فكرة الرعب بشكل غير تقليدي لا يعتمد على «الكاركترات» المخيفة سواء بأقنعة مرعبة أو مكياج حاد وإنما الرعب يدور من خلال قصة متسلسلة الأحداث.



ديكور المسرحية غريب فتم تنفيذه بنظام الديكور المقلوب، وهو من تصميم القائمين على متحف البيت المقلوب الشهير في الكويت تحت إشراف ليالي الخميس، وتم تنفيذه بهذا الشكل ليخدم العرض.



أجاد بطل ومخرج وكاتب العمل الفنان هادي الهادي في تقديم رؤية بصرية جميلة على المسرح، وتم توظيف الممثلين بشكل جيد جدا، وكشف العرض عن مواهب كوميدية جميلة مثل الفنان الشاب بدر الرشدان الذي أضفى أجواء من البهجة، وشكل مع النجم هادي الهادي الذي جسد شخصية «أم خالد» ثنائيا رائعا، كما قدم الفنان محمد باش دورا جديدا بعيدا عن دور «السكير» الذي اشتهر به في أعماله السابقة، حيث لعب دور الزوج ضعيف الشخصية المغلوب على أمره والذي يعاني من تسلط زوجته عليه، وللحقيقة قدم باش أداء ممتعا وملأ المسرح حيوية، فيما جسدت الفنانة عذاري شخصية زوجة محمد باش التي تعمل طبيبة وتطمع في ميراث زوجها بعد وفاة والده، ودفع زوجها للتحايل على أمه «أم خالد» ليأخذ الميراث.



الجدير بالذكر ان مسرحية «خادمة الجن» من إنتاج شركة كلاسيكال للإنتاج الفني والمنتج حسين فرحان، بطولة: محمد باش، وهادي الهادي، وبدر الرشدان، وعذاري، وحسين فرحان، وإبراهيم الشامي، وقامت الفنانة القديرة عصرية الزامل بدور الراوية، وشاركت الفنانتان ليالي الخميس، وإيفا، في إعلان المسرحية، التي تأتي من تأليف وإخراج هادي الهادي، ومساعد مخرج وديكور حسين فرحان، وإشراف عام ثامر العماري، وتنفيذ الأغاني والموسيقى أحمد العبدالهادي، وغناء آمنة العبدالله، وفهد الشاهين.