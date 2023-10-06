القاهرة - خديجة حمودة



انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 رسميا، امس، بفتح أول أيام باب الترشح في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، والذي يستمر لمدة 10 أيام حتى 14 أكتوبر الجاري يوميا وفي العطلات الرسمية.



وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بتشكيل لجنة لتلقي وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية المستشار أحمد حسن سيد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف، ونواب مدير الجهاز التنفيذي المستشار شادي ممدوح رياض مصطفى الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق عبدالعزيز نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف، واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان.



وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إنه قد تم امس فتح باب تلقي طلبات المرشحين لكن لم يتقدم أحد من بين المرشحين المحتملين للتقدم بأوراقه.



وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، خلال تصريحات إعلامية، أن امس أول أيام عمل لجنة تلقي طلبات ترشح الانتخابات الرئاسية، وأن اللجنة تشترط على المرشح التقدم بجميع المستندات التي نصت عليها، ولا يجوز تأجيل التقدم بالتزكيات التي حصل عليها المرشح الرئاسي المحتمل من قبل مجلس النواب أو 25 ألف توكيل من المواطنين.



وأكد المستشار أحمد بنداري أن لجنة تلقي الأوراق جاهزة بالماسحات الضوئية لعد التوكيلات التي سيتقدم بها المرشحون لتأكد من صحتها وعددها.



ومن المقرر أن يحصل كل مرشح على رمز انتخابي وان حجز الرموز بأسبقية التقدم بالأوراق.



وأوضح بنداري أنه بالنسبة للكشف الطبي تم التنسيق مع وزارة الصحة وتحديد 3 مستشفيات للكشف الطبي بمعرفه المجالس الطبية المتخصصة.



واستكمل: «طالب الترشح يقوم بتقديم مستنداته ويتم فحص التوكيلات من الماسحات الضوئية للتأكد من صحتها أو فحص التزكيات من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب للتأكد من صحتها».



ويقوم المرشحون والوكلاء القانونيون عنهم بتجميع المستندات المطلوبة التي سبق أن حددتها الهيئة الوطنية في قرارات سابقة.



وعززت قوات الأمن من تواجدها أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع القصر العيني، حيث نشرت الأجهزة الأمنية قواتها أمام الباب الرئيسي للهيئة في إطار الاستعدادات لاستقبال المرشحين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية.