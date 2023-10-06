هادي العنزي



تغلب فريق سلة الكويت على نظيره قطر القطري 82-54 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة نادي الريان القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في بطولة الأندية العربية الـ 35 لكرة السلة للرجال، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 4 نقاط من انتصارين في صدارة المجموعة، فيما تلقى الفريق القطري خسارته الأولى ليصل رصيده إلى 3 نقاط، وضمن ذات المجموعة تغلب المحرق البحريني على خدمات البريج الفلسطيني 110-86، ليرفع المحرق رصيده إلى 3 نقاط، فيما تلقى «البريج» خسارته الثانية ليصل إلى النقطة الثانية.



وتختتم اليوم مواجهات الدور التمهيدي بإقامة 6 مواجهات، على أن يكون غدا السبت راحة لجميع الفرق، حيث يلتقي دينامو اللبناني مع اتحاد الجزائر والاتحاد السكندري مع السيب العماني في المجموعة الثانية، فيما يصطدم بيروت اللبناني بالأهلي المصري لمصلحة المجموعة الرابعة، فيما سيواجه الاتحاد الليبي نظيره دجلة الجامعة العراقي والقادسية مع وحدة صنعاء اليمني لمصلحة المجموعة الثالثة، فيما يلتقي نادي قطري القطري بنظيره المحرق البحريني لمصلحة المجموعة الأولى.