

هل صحيح أن تناول الجوز يسهم في تعزيز الصحة؟

وجدت دراسة أن إضافة نوع من المكسرات إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على العيش عمرا صحيا مديدا. وأظهرت الدراسة أن الجوز قد يلعب دورا في صحة القلب وصحة الدماغ والشيخوخة الصحية.

ووجدت النتائج أن تناول الجوز كوجبة خفيفة يومية طريقة مثبتة لتعزيز صحتك وربما العيش عمرا أطول. وتجدر الإشارة إلى أنه ليست كل أنواع المكسرات متساوية، حيث ان بعضها يحتوي على نسبة عالية من الدهون، لكن خبراء الصحة يوصون بأن تناول الجوز باعتدال يمكن أن يقي من الأمراض المرتبطة بالعمر.

وتوصلوا إلى أن المشاركين الذين تناولوا الجوز في وقت مبكر من حياتهم أظهروا احتمالية أكبر لأن يكونوا أكثر نشاطا بدنيا، وأن يتبعوا نظاما غذائيا عالي الجودة، ويعانون من مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب مع تقدمهم في العمر.

وثبت أيضا أن تناول 5 حصص أو أكثر من الجوز في الأسبوع قد يوفر أكبر فائدة لتقليل مخاطر الوفيات وزيادة متوسط العمر المتوقع.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، لين ستيفن: «يبدو أن آكلي الجوز يمتلكون نمطا ظاهريا فريدا للجسم يحمل معه آثارا إيجابية أخرى على الصحة مثل جودة النظام الغذائي الأفضل، خاصة عندما يبدأون في تناول الجوز من الشباب إلى منتصف مرحلة البلوغ، حيث يرتفع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسمنة والسكري».

ويحتوي الجوز على كميات كبيرة من حمض أوميغا 3 ألفا لينولينيك الأساسي النباتي والذي تظهر الأبحاث أنه قد يلعب دورا في صحة القلب وصحة الدماغ والشيخوخة الصحية. وعلاوة على ذلك، فهو غني بالعناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين E والماغنيسيوم وڤيتامين B6 والفولات والبوتاسيوم.

كما أنه يحتوي على الثيامين والزنك وحمض البانتوثنيك والحديد. ووجدت أبحاث أخرى أن استهلاك الجوز باعتدال ارتبط به انخفاض خطر الوفاة بنسبة 14% (لأي سبب)، وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25%، وزيادة متوسط العمر المتوقع بنحو 1.3 سنة - مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا الجوز.

المصدر: «ميرور»







