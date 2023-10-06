أعلنت قوة الإطفاء العام، أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وتشجيعا لمنتسبي القوة لاستكمال تحصيلهم العلمي وفق النظم والشروط المنظمة للائحة الإجازات الدراسية، وجّه بقبول جميع المتقدمين بطلب للحصول على إجازة دراسية. وقالت «الإطفاء» إن هذه المبادرة جاءت حرصا على تشجيع الكوادر البشرية وتعزيز إمكانات قوة الإطفاء العام وتطبيقا للخطة المعدة سابقا لدعم الكوادر البشرية من منتسبي القوة وحثهم على التطور المهني والعملي في مجال عملهم بتخصصات علوم وهندسة الإطفاء ووفق مجال وظائفهم، وتكون لهم دافعا لأداء مهامهم الوظيفية وتسخير طاقتهم على أكمل وجه.