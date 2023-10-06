ناصر العنزي



تتجه الأنظار مساء غد السبت صوب ستاد جابر الدولي لمتابعة المواجهة المنتظرة بين الخصمين اللدودين القادسية والعربي في ختام الجولة الرابعة لدوري زين الممتاز ولكل منهما 7 نقاط، كما يلتقي غدا الكويت المتصدر بـ9 نقاط مع الشباب، برصيد نقطتين، على ملعب الثاني بمدينة الأحمدي.



فيما تقام اليوم الجمعة مباراتان تجمع الأولى الجهراء بلا نقاط مع الفحيحيل بنقطة واحدة على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر، وفي الثانية يلتقي خيطان مع النصر ولكل منهما 4 نقاط على ملعب عبدالله الخليفة بنادي اليرموك.



أما عن مواجهة القادسية والعربي، فقد أكمل الفريقان استعدادهما بعدما التقطا أنفاسهما من عناء الجولة السابقة، فيما يبدو الأخضر أكثر إجهادا بعدما خاض لقاء آسيويا تعادل فيه مع النجمة اللبناني الاثنين الماضي وكلاهما قادر على الفوز، ويتطلعان لصدارة مؤقتة قبل خوض الكويت المتصدر مباراته مع الشباب.



وقد حقق القادسية في المباراة الماضية فوزا مستحقا على الفحيحيل بثلاثية وهو الثاني له في المسابقة، ويدخل مدربه محمد الخبير بشؤون خصومه المحليين بعدما قضى فترة طويلة في مجال التدريب المواجهة بروح الفوز خصوصا أن فريقه بعد التعديلات والتعزيزات في صفوفه بات مؤهلا للمنافسة على اللقب والفوز به بعد غياب امتد لثماني سنوات. ويعتمد إبراهيم على مجموعة ذات خبرة تمكنه من إيجاد تشكيلة مناسبة لمواجهة الليلة بعدما دعم صفوفه بعدد من العناصر المحترفة ومنهما محمد صولة ويوسف بن سودة، والثاني لم يظهر مثلما كان متوقعا منه حتى الآن.



والأخضر بإشراف مدربه الألماني توماس برداريتش قادر على الفوز إذا أحسن لاعبوه التعامل مع قدرة خصمه على تهديد مرماه، إذ يتطلب من خطي الوسط والدفاع منع لاعبي القادسية من تناقل الكرات القصيرة التي يجيدها أفراده وتشديد الرقابة على منابع الخطورة وفي مقدمتهم الليبي محمد صولة الذي يخوض أول مباراة أمام فريقه السابق، وفي الجانب الهجومي فإن الأخضر يملك القدرة على الوصول إلى مرمى القادسية إذا أحسن لاعبوه التركيز في استغلال الفرص كما فعل في «رباعية» خيطان في الجولة الماضية.



وفي مباراة الكويت والشباب، الأبيض يتطلع إلى مواصلة انتصاراته بعدما فاز في مباراته الماضية وآخرها أمام السالمية بعد مباراة عصيبة، فيما يجب عليه الحذر من ضيفه الشباب اليوم الذي تعادل مع العربي في ملعبه في الجولة قبل الماضية قبل أن يخسر من النصر بأربعة أهداف.



وفي مواجهتي اليوم الجمعة، ستسعى الفرق الأربعة الجهراء والفحيحيل والنصر وخيطان تسعى إلى تعزيز نقاطها وتحسين مراكزها.