ناصر العنزي



بالتخصص تغلب كاظمة على السالمية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري زين الممتاز، وبهذه النتيجة رفع «البرتقالي» رصيده إلى 7 نقاط فيما بقي الخاسر على 3 نقاط. تقدم كاظمة بهدف الأردني أحمد عرسان من كرة ثابتة تراخى الحارس سعود الجناعي في مسكها فدخلت مرماه (47)، وجاء الشوط الأول متكافئا بين الطرفين وتمكن أفراد خط الدفاع من درء الخطر عن مرميهما في الشوط الأول حتى الوقت الضائع منه والذي شهد هدف التقدم. وفي الشوط الثاني رمى السالمية بكل ثقله وهاجم مبكرا وسط تراجع «كظماوي» غير مبرر، وتمكن الحارس يوسف الكندري من صد كرتين خطرتين قبل ان يضاعف أحمد عرسان النتيجة بهدف ثان من كرة مرسلة بإتقان من عبدالعزيز مرزوق ارتطمت بمهدي دشتي ودخلت المرمى (66)، ليبسط «البرتقالي» سيطرته ويشن هجمات أخرى كادت أن تضاعف النتيجة، فيما فرط مهاجما السالمية سيزار وسيبا بالفرص المتاحة لهما وتألق حارس «البرتقالي» يوسف الكندري «وشال» كرات خطرة قبل ان يخرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ٩٧. ليقوم المدافع محمد النصار بدور حارس المرمى بعد استنفاد التغييرات، وتمكن البرازيلي أليكس ليما من تقليص الفارق بهدف من ركلة جزاء.